ВСУ с утра дважды обстреляли приграничный регион России ВСУ с утра дважды обстреляли село Старый Хутор на юге Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины с утра дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших среди гражданского населения нет, однако в результате атаки повреждения получили два частных домовладения. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж. На месте работают аварийные и оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее также сообщалось, что ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса калибра 155 мм по территории Донецка и Макеевки. До этого в результате обстрела столицы ДНР погибла шестилетняя девочка. Она скончалась от ранений 1 сентября. Ребенок был в числе 10 жителей города, пострадавших во время обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади. Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено 15 реактивных боеприпасов.