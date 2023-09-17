Белгородское село попало под обстрел ВСУ Гладков: под обстрел ВСУ попало село Козинка

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома: там выбиты окна и посечены заборы.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Утром 17 сентября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге Белгородской области. По словам губернатора, пострадавших среди гражданского населения нет, однако в результате атаки повреждения получили два частных домовладения. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее также сообщалось, что ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса калибра 155 мм по территории Донецка и Макеевки. До этого в результате обстрела столицы ДНР погибла шестилетняя девочка. Она скончалась от ранений 1 сентября. Ребенок был в числе 10 жителей города, пострадавших во время обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади. Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено 15 реактивных боеприпасов.