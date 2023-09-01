Шестилетняя девочка погибла при обстреле Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Шестилетняя девочка из Донецка, попавшая под обстрел со стороны ВСУ, скончалась от ранений, сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ребенок был в числе 10 пострадавших жителей города. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня.

В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. <...> К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти, — сообщили в СЦКК.

Ранее в СЦКК также сообщали, что с начала августа украинские войска выпустили по Донецку более 560 кассетных боеприпасов стандартного для НАТО калибра 155 мм. Каждый такой снаряд содержит 72 кассеты с поражающими элементами. Кроме того, за минувший месяц Вооруженные силы Украины семь раз применяли ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и шесть раз запускали зажигательные ракеты с РСЗО «Град».

В результате обстрелов погибли 55 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Еще 198 человек получили ранения различной степени тяжести.