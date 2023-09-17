ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия выпустила по Донецку и Макеевке четыре кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под обстрел ВСУ попали Киевский и Червоногвардейский районы Донецка и Макеевки. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

03:30 — н. п. Карловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 03:30 — н. п. Карловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный), — сказано в сообщении.

Недавно мирный житель получил ранение в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, госпитализация мужчине не понадобилась. Кроме этого, при атаке украинских войск были повреждены территория складского цеха одного из промышленных предприятий, три автомобиля, две фуры и газель.

Также сообщалось об ударе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.