Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель погиб при очередном обстреле Вооруженных сил Украины города Донецка, сообщил глава администрации Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Трагедия произошла в Куйбышевском районе.

По дополнительной информации, во время дневного обстрела в Куйбышевском районе по ул. Абросимова погиб мужчина 1994 г. р., — говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате атак украинских войск ранения получили мужчина 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения в Кировском районе Донецка. За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 24 раза.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщила, что за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 35 раз. В результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести получил житель Петровского района столицы. Кроме того, были повреждены четыре жилых дома Горловки. Всего по ДНР было выпущено 105 боеприпасов.

Также сообщалось об ударе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.