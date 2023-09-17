Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

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Украинский дрон попытался атаковать объекты в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Средствами ПВО его удалось успешно уничтожить.

17 сентября около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — заявили в военном ведомстве.

Информацию об атаке также подтвердил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России заявили о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет.

Также в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. Отмечается, что за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.