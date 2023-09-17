Минобороны подтвердило атаку украинского БПЛА на Москву

Фото: МО Украины

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале подтвердило атаку украинского беспилотного летающего аппарата на Москву. В ведомстве подчеркнули, что БПЛА был уничтожен средствами ПВО.

17 сентября около 01:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области, — заявили в Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтоженном украинском дроне. Он добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

До этого системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Темерово и Гамово Тульской области. По данным экстренных служб региона, они упали на территории Киреевского района. В результате падения дронов никто не пострадал. Эти сведения подтвердили в Министерстве региональной безопасности.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству дронов «Байрактар». По его словам, после нескольких лет разговоров возведение предприятия стартовало «на деле, а не только на меморандумах». В конце апреля Камышин сообщил, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar.