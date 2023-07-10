На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar

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На Украине стартовало строительство завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar, заявил в эфире телеканала «Рада» министр стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. Он пояснил, что раньше вокруг идеи строительства этого завода были споры, однако сейчас он «начал строиться на деле, а не только на меморандумах».

Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы, — сказал Камышин.

В августе 2022 года на Украине рассказали о планах строительства завода для выпуска Bayraktar. В Киеве отмечали, что локализация производства позволит использовать при сборке БПЛА в том числе украинские комплектующие. Глава компании прошлым летом сообщал, что завод на Украине планируют построить за два года.

В конце апреля Камышин сообщил, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar. Он уточнил, что соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов. Глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что, по расчетам компании, производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.