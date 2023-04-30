Украина подписала три контракта с турецким производителем БПЛА Baykar

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Bayraktar Kizilelma, турецкий беспилотный истребитель, вызвал большой интерес граждан во время фестиваля. Крупнейший в мире фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST

Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar, сообщил в Telegram министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он уточнил, что соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

Отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники Teknofest 2023. Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК. Есть значимый результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских предприятий. Детали, ясное дело, не разглашаются, но контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения, — сообщил Камышин.

В августе 2022 года на Украине рассказали о планах строительства завода для выпуска турецких ударных беспилотников Bayraktar на территории страны. В Киеве отмечали, что локализация производства позволит использовать при сборке БПЛА в том числе украинские комплектующие. Глава компании Baykar Халук Байрактар прошлым летом сообщал, что завод на Украине планируют построить за два года.