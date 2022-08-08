Украина начнет собирать беспилотники Bayraktar Посол Украины в Турции Бондар: на Украине будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

На Украине будет построен завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает РБК. По его словам, наличие предприятия на территории страны позволит в том числе ставить на турецкие летательные аппараты украинские комплектующие, включая двигатели. Он добавил, что компания Baykar уже учредила украинскую дочернюю структуру, приобрела земельный участок под строительство завода и уже разработала его проект.

Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода, — сказал Бондар.

Он отметил, что турецкая компания намерена реализовать данный проект до конца 2022 года.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии данного проекта. Представители ОАЭ, по словам главы Турции, сделали предложение о строительстве нового завода компании Baykar.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе встречи в Сочи.