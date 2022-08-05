В Кремле опровергли переговоры Турции и России по беспилотникам Bayraktar Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы производства беспилотников Bayraktar

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Bayraktar TB2

Президенты РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе встречи в Сочи, заявил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры президентов стартовали 5 августа днем и продлились чуть более четырех часов.

Нет, не обсуждали, — ответил Песков на вопрос журналистов по поводу обсуждения лидерами государств турецких беспилотников.

Эрдоган ранее заявил, что РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии производства. Представители ОАЭ, по словам турецкого президента, сделали предложение о строительстве нового завода компании Baykar Makina.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус заявил, что у республики появился свой беспилотник-камикадзе «Чекан». По его словам, новинка успешно проходит испытания. Пантус уточнил, что у этой модели БПЛА хороший потенциал для продажи другим странам.