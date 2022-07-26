Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве Bayraktar Haber7: Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar

Фото: Alba Cambeiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

БПЛА «Bayraktar TB2»

РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета правящей «Партии справедливости и развития», передает Haber7. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии производства. Представители ОАЭ, по словам турецкого президента, сделали предложение о строительстве нового завода компании Baykar Makina.

Эрдоган рассказал о новых клиентах компании Baykar Makina — России и ОАЭ. Российский лидер Владимир Путин заявил ему, что Россия хотела бы сотрудничать в производстве БПЛА. ОАЭ уже сделали предложение о создании завода компании Baykar Makina. Кроме того, интерес к турецким беспилотникам проявляет Саудовская Аравия, — говорится в сообщении.

19 июля представители компания Baykar Makina заявили, что они никогда не поставляли боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем. Турецкая компания является одним из основных поставщиков боевых беспилотников для украинской армии.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны. Их планируют задействовать в спецоперации на Украине.