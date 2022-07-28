У Белоруссии появился свой беспилотник-камикадзе

Фото: Госкомвоенпром

Белорусский беспилотник «Чекан»

У Белоруссии появился свой беспилотник-камикадзе «Чекан», он успешно проходит испытания, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус в Чечне, находясь во главе белорусской делегации. По его словам, которые передает EADaily, у этой модели БПЛА хороший потенциал для продажи другим странам.

Беспилотный летательный аппарат «Чекан» проходит успешно испытания. В ближайшее время он встанет на вооружение Вооруженных сил Белоруссии. Но я думаю, что не только. У этого изделия есть очень хороший экспортный потенциал, — сказал Пантус.

Он добавил, что белорусский Госвоенпром может предложить чеченским подразделениям полный спектр производимых средств связи.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии производства. Представители ОАЭ, по словам турецкого президента, сделали предложение о строительстве нового завода компании Baykar Makina.