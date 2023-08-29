Сбитые в Тульской области украинские беспилотники упали в Киреевском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбитые системами противовоздушной обороны в Тульской области украинские беспилотные летательные аппараты упали в Киреевском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Как отмечается, пострадавших нет, информации о поврежденной инфраструктуре не поступало.

В 03:49 поступила информация о падении сбитого ПВО ударного беспилотника возле населенного пункта Темерово. В 04:30 в районе населенных пунктов Гамово и Темерово был сбит второй БПЛА, — говорится в сообщении.

В Министерстве региональной безопасности также заявили об отсутствии пострадавших и разрушений.

ВСУ попытались атаковать территорию Тульской области с помощью беспилотников утром во вторник, 29 августа, сообщили ранее в Министерстве обороны России. Уточняется, что украинская армия использовала дрон самолетного типа.

За несколько часов до этого ВСУ предприняли попытку атаковать дроном Белгородскую область. Он также был самолетного типа. Его уничтожили российской системой ПВО в небе над территорией региона. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами ПВО украинских беспилотников. Он уточнил, что их сбили на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.