План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Telegram-канал SHOT сообщил, что режим «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержано на вылет и на прилет.

По информации канала, на данный момент не смогли вылететь по расписанию 29 самолетов. При этом девять рейсов отменены.

Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой в районе городского округа Истра силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летающий аппарат. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших. Минобороны России также подтвердило информацию об уничтожении украинского дрона.

Украинская армия также использовала беспилотники самолетного типа для совершения террористической атаки по российским объектам на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 11 дронов противника. Также налет беспилотников ВСУ был отражен в Брянской области. Как и в случае с Крымом, БПЛА были сбиты с помощью систем ПВО.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли четвертую за ночь попытку атаки на Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.