Глава УЕФА назвал условие возвращения России в европейский футбол Чеферин: Россия вернется в еврофутбол только после окончания СВО

Фото: Marcel Engelbrecht/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Российские национальные футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях, организованных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), только после завершения специальной военной операции (СВО), заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sportklub.

Россия вернется в мировой футбол только после завершения спецоперации на Украине, — отметил Чеферин.

Кроме того, он объяснил решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом». По его словам, это был символический акт, чтобы не рекламировать компанию во время массовых футбольных мероприятий, наблюдаемых миллионами людей.

Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской фирмы Joma по поводу того, что экипировщик выпустил новую форму петербургскому «Зениту». В футболках от испанской компании также выступает сборная Украины по футболу.

Ранее экс-футболист сборной России, участник Евро-2008 Динияр Билялетдинов рассказал, что после победы в четвертьфинальном матче на чемпионате Европы по футболу 2008 года в раздевалку национальной команды зашел возглавлявший в то время РФС Виталий Мутко и обещал всем футболистам двойные премиальные за игру.