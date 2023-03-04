Украинцам не понравилась новая форма «Зенита» Украинская ассоциация футбола обратилась в компанию Joma по поводу формы «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской фирмы Joma по поводу того, что экипировщик выпустил новую форму петербургскому «Зениту», сообщается в Telegram-канале ассоциации. В футболках от испанской компании также выступает сборная Украины по футболу.

Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом к разработке дизайна формы «Зенита», и как случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma? «УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время, — говорится в сообщении УАФ.

Футбольный клуб «Зенит» 3 марта сообщил о начале партнерства с маркетплейсом Wildberries, который предоставил команде форму от Joma. В сообщении на официальном сайте «Зенита» отмечалось, что все команды из системы клуба будут выступать в этой форме до конца сезона-2023/24. Joma также является экипировщиком для московского ЦСКА.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus между украинскими и российскими футболистами произошла потасовка. По данным СМИ, причиной ее послужило то, что игроки украинской команды «Минай» потребовали от руководителя ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, но получили резкий ответ. Разнимать драку пришлось полиции. Первоначально сообщалось, что в потасовке пострадали четверо россиян. Позднее врач «Шинника» уточнил, что незначительные травмы получили трое игроков.