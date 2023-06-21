Экс-игрок сборной России вспомнил, как отмечал победу над голландцами Динияр Билялетдинов рассказал, как сборная России отмечала победу над голландцами на ЕВРО 2008

Фото: Alexander Wilf/Russian Look

Динияр Билялетдинов

После победы в четвертьфинальном матче на чемпионате Европы по футболу 2008 года в раздевалку национальной команды зашел тогдашний президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и обещал всем футболистам двойные премиальные за игру, заявил NEWS.ru бывший игрок «Локомотива» и «Спартака», экс-футболист сборной России, участник ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов. Он вспомнил, что после встречи в раздевалку также зашел тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен, который поздравил россиян с заслуженной победой.

Мы не то что праздновали: зашел ван Бастен в раздевалку, поздравил нас с победой, сказал все по делу, пожелал нам удачи. Гус Хиддинк сказал: молодцы ребята, отличная игра, двигаемся дальше. Александр Бородюк и Игорь Корнеев подбадривали. Зашел Мутко, поздравил, сказал, будут двойные премиальные за эту игру. В автобус в подтрибунке в Базеле принесли покушать, и мы поехали готовиться к следующей игре, — рассказал Билялетдинов

Также Билялетдинов рассказал о том, с какими ожиданиями команда приехала на тот чемпионат Европы. По его словам, у сборной России подобралось сильное поколение футболистов, игроки понимали, что обладают сильным и сыгранным составом и могут удивить.