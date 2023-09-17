Минобороны подтвердило очередную атаку беспилотников на Крым

Фото: МО РФ

В Telegram-канале Министерства обороны РФ подтвердили, что вечером 17 сентября была вновь атакована территория полуострова Крым со стороны ВСУ. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника.

17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым, — заявили в ведомстве.

Ранее жители Севастополя сообщали в соцсетях о серии громких взрывов. Сообщения о взрывах сопровождались фото годичной давности, на котором был запечатлен взрыв в Херсоне.

Вечером 17 сентября стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. В информационном центре призвали граждан, стоящих в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять указания уполномоченных сотрудников службы. Движение по мосту было затруднено еще с утра.

В течение дня ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. В соцсетях были опубликованы фото с обломками беспилотника, сбитого на подлете к нефтебазе в Феодосии.