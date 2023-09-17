В соцсетях сообщают о серии взрывов в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе сообщают о серии громких хлопков в районе Фиолента, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». При этом в соцсетях под видом свидетельств очевидцев распространяется фото взрыва годичной давности, сделанное в Херсоне.

Губернатор Развозжаев отметил в своем Telegram-канале, что оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры. При этом, по его словам, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Вечером 17 сентября стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. В информационном центре призвали граждан, стоящих в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять указания уполномоченных сотрудников службы. Движение по мосту было затруднено еще с утра.

17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. В соцсетях были опубликованы фото с обломками беспилотника, сбитого на подлете к нефтебазе в Феодосии.

В ночь на 17 сентября беспилотник с поражающими элементами атаковал Редкинский химзавод в Конаковском районе Тверской области. Дрон был сбит силами ПВО. Кроме этого, СМИ сообщали о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. Дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка.