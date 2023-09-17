ВСУ попытались нанести удар по стратегическому аэродрому ВКС России Mash: ВКС РФ перехватили украинский дрон у военного аэродрома Шайковка

Фото: t.me/gubernator_46

Воздушно-космические силы России перехватили украинский ударный беспилотник в Калужской области, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.

Как пишет Mash, аэродром пытались атаковать при помощи барражирующего боеприпаса. Его ликвидировали вертолеты Ми-28. Другие детали инцидента не сообщаются. Информации о повреждениях инфраструктуры не поступало.

Аэродром расположен на западе Калужской области. В конце лета силы противовоздушной обороны перехватили там ракету. Кроме того, год назад на территории авиабазы упал беспилотник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотника над Москвой в районе городского округа Истра. На этом фоне в столичных аэропортах был введен режим «Ковер», подразумевающий незамедлительную посадку воздушных судов или их вывод из района действия ограничений. Как следствие, в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс. В Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. К 08:30 воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. Сбитый беспилотник рухнул в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе.