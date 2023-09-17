Стало известно, где рухнул сбитый над Москвой беспилотник Сбитый над Москвой дрон рухнул в лесу у Новорижского шоссе

Фото: t.me/tatianavitusheva

Обломки беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны над Москвой, упали в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале. По ее словам, на месте падения работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Предположительно, обломки упали в лесной массив между КП Старый Свет и Новорижским шоссе. На месте падения обломков сбитого летательного аппарата в данных районах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, — написала Витушева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотника над Москвой в районе городского округа Истра. На этом фоне в столичных аэропортах был введен режим «Ковер», подразумевающий незамедлительную посадку воздушных судов или их вывод из района действия ограничений. Как следствие, в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс. В Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. К 08:30 воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.