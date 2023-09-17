В аэропортах Москвы оказались заблокированы десятки самолетов В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Такая ситуация наблюдалась утром в воскресенье, 17 сентября, однако к 08:30 воздушные гавани возобновили работу.

По состоянию на 07:32 в аэропорту Внуково задерживали пять рейсов, еще пять были отменены. В Домодедово задержали 19 самолетов, отменили один. Еще семь рейсов задержали в Шереметьево.

Позднее в Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Сейчас аэропорты функционируют в штатном режиме.

Рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах был введен режим «Ковер», подразумевающий незамедлительную посадку воздушных судов или их вывод из района действия ограничений. Исключением являются военные и спасательные самолеты. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотника над Москвой в районе городского округа Истра.