Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в официальном оперативном Telegram-канале инфраструктурного объекта. В информационном центре призвали граждан, стоящих в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять указания уполномоченных сотрудников службы.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в официальном сообщении.

17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило, что два корабля Черноморского флота получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. Как уточнили в ведомстве, всего украинские военные выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой предполагал, что ВСУ могли запускать ракеты в сторону Севастополя в том числе из города Очакова Николаевской области. Также он допускал, что запуск могли произвести из Одессы или Николаева.