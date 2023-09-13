Назван украинский город, откуда ВСУ выпустили ракеты по Севастополю Герой России Липовой: ракеты по Севастополю ВСУ могли запустить из Одессы

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что местом запуска Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет по Севастополю могла быть Одесса. По его словам, портовый мегаполис — ближайшая точка, откуда ВСУ способны применять данный вид боеприпасов. Собеседник не исключил, что ВСУ используют и мобильные платформы, позволяющие осуществить залп «откуда угодно».

Крылатые ракеты, конечно, запущены со стороны Украины. Ближайшей точкой является район Одессы. Предположу, что ВСУ используют мобильные платформы, поэтому залп могли произвести откуда угодно, выбрав труднодоступные места, чтобы их расположение обнаружили как можно позже. Не исключаю, запускать могли в районе Николаева, Очакова и так далее, — отметил Липовой.

Военэксперт отметил, что ВСУ вряд ли могли нанести серьезный ущерб, так как из 10 украинских ракет сбиты семь. По его словам, «соответствующие службы» сделают необходимые выводы и примут меры, в том числе усиление ПВО Севастополя.

Не исключу, что защиту Севастопольской бухты усилят дополнительными средствами ПВО, увеличат количество и РЛС, и непосредственно установок ПВО и ПРО, чтобы радиолокационные поля перекрывали друг друга, не оставляя слепых зон. ВСУ использовали банальную тактику — просто запустили как можно больше снарядов с целью перегрузить, прорвать ПВО, — подытожил Липовой.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».