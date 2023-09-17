Дрон с поражающими элементами атаковал завод под Тверью SHOT: силы ПВО сбили дрон с поражающими элементами над Редкинским химзаводом

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью беспилотник с поражающими элементами атаковал Редкинский химзавод в Конаковском районе Тверской области. По данным канала, дрон был сбит силами ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, обломки дрона упали на территории предприятия. Взрыва не произошло, хотя аппарат нес заряд пластита, соответствующий примерно 10 кг тротила. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В прошлый раз Редкинский химзавод подвергся атаке беспилотника 13 сентября. Предприятие является одним из старейших в отечественной химической промышленности, оно производит продукцию для авиационной и космической отраслей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.

Еще один беспилотник, по сведениям Mash, был сбит в Тульской области. Аппарат летел в сторону Москвы и беспилотник упал на территорию Логистического центра № 1, неподалеку от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз». Минобороны России эту информацию также не комментировало.