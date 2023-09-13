Силы ПВО уничтожили беспилотник под Тверью

Фото: МО РФ

В Тверской области силами ПВО сбит беспилотник, сообщается на сайте регионального правительства. На месте работают экстренные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В кабмине региона напомнили, что на территории области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы.

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник пытался атаковать Редкинский химический завод. Обломки сбитого дрона упали на территории предприятия. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Редкинский завод является одним из старейших предприятий химической промышленности России. Он производит продукцию для авиационной и космической отраслей.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на город Рыльск. По его словам, в результате атаки получили повреждения два здания, люди не пострадали.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об атаке украинским дроном Валуйского городского округа. Губернатор сообщил, что беспилотник был уничтожен системой ПВО. Он добавил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.