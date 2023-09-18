Ходаковский: погиб комбриг 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Замначальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады (ДШБ), полковника Андрея Кондрашкина с позывным Дунай. Ходаковский отметил, что ему пришлось некоторое время воевать с ним «рука об руку», и что известие о кончине Кондрашкина глубоко ранило его. Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам..... Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождёт нас — нам ещё нужно немного поработать, — написал Ходаковский.

Он также рассказал, что познакомился с Кондрашкиным вскоре после взятия Мариуполя, когда были поставлены новые задачи и действовать пришлось в другой обстановке и с другими бригадами.

В конце июня территориальная избирательная комиссия Чугуевского района Приморского края сообщила о гибели своего председателя Альберта Юнусова в зоне СВО. Мужчина находился на передовой линии в рамках спецоперации с конца 2022 года.

Также в июне в ходе спецоперации погиб Герой ДНР Роман Воробьев с позывным Воробей. Военному было 26 лет. С октября 2014 года он воевал в Донбассе в составе батальона «Сомали».