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12 июля 2025 в 10:04

Уголовное дело возбудили после ДТП с пешеходами на Бережковской набережной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщили в ГУ МВД столицы. Инцидент квалифицирован по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Поданному факту следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сказано в сообщении.

23-летний водитель иномарки был задержан. По информации полиции, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной произошло серьезное ДТП, кроссовер сбил группу пешеходов. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Предварительно, известно о двух детях 8-10 лет среди пяти раненых.

После этого стало известно, что виновника аварии задержали. В салоне машины находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

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