Мошенники придумали, как обманывать россиян прямо на улице В Петербурге мошенница списала деньги со счета приезжей под предлогом звонка

В Санкт-Петербурге мошенница обманула приезжую женщину из Сыктывкара, попросив телефон якобы для звонка ребенку. Через какое-то время жертва получила внушительный счет за разговор незнакомки, передает KP.RU.

По словам пострадавшей, молодая девушка с собачкой обратилась к ней в районе Невского проспекта и слезно попросила одолжить телефон для короткого звонка ребенку, так как ее мобильник разрядился. Она даже предложила сторублевую купюру. Ничего не подозревая, женщина вручила незнакомке телефон и отказалась от денег. Через несколько минут приезжая получила телефон обратно, а спустя какое-то время получила крупный счет за тот самый разговор.

И вот что делать, если в другой раз другой человек порядочный действительно попадет в сложную ситуацию и попросит мой телефон? — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.