Погиб Герой ДНР с позывным Воробей Пушилин: в ходе спецоперации погиб Герой ДНР Роман Воробьев

Фото: t.me/pushilindenis

Герой ДНР Роман Воробьев

В ходе спецоперации погиб Герой ДНР Роман Воробьев с позывным Воробей, сообщил в Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. Военному было 26 лет. С октября 2014 года он защищал Донбасс в составе батальона «Сомали». Во время СВО Воробьев участвовал во взятии Мариуполя и десятках других важнейших операций. Награжден орденом Мужества.

Это горькая невосполнимая потеря — он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России. Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином, — написал Пушилин.

Врио главы ДНР ранее отметил, что для прекращения боевых действий в зоне СВО, Украина должна быть повержена. По его словам, нынешнее киевское руководство недоговороспособно, а потому мирного соглашения с ним добиться не удастся.

Он отметил, что страны Запада продолжают предоставлять Украине оружие и деньги и тем самым лишь разжигают военный конфликт. По мнению врио главы ДНР, боестолкновения не остановят даже третьи страны, которые хотят выступить в роли посредников для заключения мира. В качестве примера Пушилин привел мирные инициативы Китая, африканских государств и Ватикана.