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18 июля 2025 в 21:49

«Те, кто вместе шел на Берлин»: идею мэра Львова назвали торгом костями

Министр ДНР Макаров назвал торгом костями идею об обмене останков красноармейцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки красноармейцев на украинских пленных — это торг костями, заявил министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, на «Холме Славы» захоронены не только русские, но и украинцы, белорусы, поляки.

Это были солдаты Победы — и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки. <…> Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождали Львов, отдавали жизни за города, которые сейчас так легко предают… А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями, — посетовал Макаров.

Предложение Садового подверглось критике даже в Болгарии, где депутат социалистической партии Иван Петков призвал созвать трибунал после заявлений мэра Львова. Он отметил, что мир должен осознать, что украинцы находятся под властью нацистов.

Ранее, 16 июля, мэр Львова предложил обменять эксгумированные останки советских воинов на плененных бойцов ВСУ. Речь идет о 355 останках, найденных на «Холме Славы». Их планируют перезахоронить на Голосковском кладбище, однако Садовой заявил о готовности обменять их на украинских военнослужащих.

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