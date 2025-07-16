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16 июля 2025 в 23:34

Мэр Львова предложил обменять пленных украинцев на останки советских воинов

Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими Фото: РИА Новости

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов на плененных военных формирований Украины, передает ТАСС. Речь идет о 355 останках, найденных на «Холме Славы».

Их планируют перезахоронить на Голосковском кладбище. Садовый заявил о готовности совершить обмен этих останков на украинских солдат.

Ранее на острове Шумшу нашли останки советского героя Курильской операции. Их обнаружили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» у подножия одной из высот.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Украина превратилась в сплошной призывной пункт, в котором не действуют отсрочки и не соблюдаются законы. По его словам, граждане страны — инструмент, с помощью которого Киев и его кураторы намерены решать свои вопросы.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине не осталось молодых людей для призыва в армию. По его словам, почти 500 тысяч украинцев погибло, а родилось меньше 200 детей. Таким образом Олейник прокомментировал законопроект, который позволит пенсионерам вступать в ряды ВСУ.

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