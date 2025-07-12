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12 июля 2025 в 10:09

В России предложили сажать «предателей родины» за нарушение КоАП

В ГД обсудят уголовное наказание для иноагентов за второе по счету нарушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении ответственности для иностранных агентов на следующей неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он объяснил, что инициатива предполагает уголовную ответственность для «предателей родины» за нарушение КоАП после одного случая в течение одного года, а не двух.

На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности, — отметил спикер ГД.

Володин подчеркнул, что, по данным Минюста, свыше 40% иноагентов нарушают установленные правила: не подают отчеты, не ставят нужные пометки на своих материалах или делают это с ошибками, а также выпускают и распространяют запрещенный контент без маркировки. В Верховном суде отмечают рост числа нарушение на 41%, с 489 случаев в 2023 году до 689 в 2024-м.

Все это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности, — заключил председатель Госдумы.

Ранее Володин заявил, что ресурсам, признанным в России нежелательными, запретят получать доход от рекламы. По его словам, пользователи и блогеры не осознают, что платформы, где они продвигают свои товары и услуги, являются спонсорами запрещенного и деструктивного контента.

Вячеслав Володин
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