В США разгорается скандал после наводнения в Техасе В США не смогли принять две трети звонков пострадавших от наводнения в Техасе

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) во время начавшегося наводнения в Техасе не ответило примерно на две трети поступивших звонков, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Операторы кол-центра не смогли обработать большинство обращений пострадавших жителей штата.

Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков, — говорится в материале.

Основной причиной сложившейся ситуации стало резкое сокращение персонала. 5 июля агентство расторгло контракты с сотнями сотрудников, не продлив действующие соглашения. Это привело к критической нехватке операторов в кол-центрах FEMA в момент, когда тысячи техасцев, пострадавших от стихийного бедствия, нуждались в экстренной помощи и консультациях.

Согласно данным американских СМИ, количество погибших из-за масштабного наводнения в Техасе достигло 104 человек. Наибольшие потери понес округ Керр, где зафиксированы 84 случая гибели, включая 28 детей. В штате также свыше 40 человек числятся пропавшими без вести. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в пострадавшем регионе режим чрезвычайного положения.