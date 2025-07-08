Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек NBC News: 104 человека погибли при наводнении в Техасе

Число жертв наводнения в Техасе достигло 104, сообщил телеканал NBC News. В частности, в округе Керр погибли 84 человека, среди них 28 детей.

По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что в результате масштабного наводнения в Техасе погибли 78 человек. По состоянию на вечер 6 июля, в штате числилось не менее 41 пропавшего без вести. Президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайного происшествия. Отмечается, что он может посетить Техас в ближайшие дни.

Среди трагических потерь — владелец детского лагеря Mystic Дик Истленд. По заявлениям сотрудников, он погиб, пытаясь спасти детей от стремительного паводка. Из этого лагеря до сих пор числятся пропавшими 10 девочек и один вожатый.

До этого в Санкт-Петербурге произошло значительное повышение уровня воды, вызванное мощным штормом в Финском заливе. В результате стихии оказались затоплены прибрежные зоны и набережные города.