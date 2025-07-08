Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 07:06

Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек

NBC News: 104 человека погибли при наводнении в Техасе

Последствия наводнения в Техасе Последствия наводнения в Техасе Фото: Eli Hartman /AP/TASS

Число жертв наводнения в Техасе достигло 104, сообщил телеканал NBC News. В частности, в округе Керр погибли 84 человека, среди них 28 детей.

По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что в результате масштабного наводнения в Техасе погибли 78 человек. По состоянию на вечер 6 июля, в штате числилось не менее 41 пропавшего без вести. Президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайного происшествия. Отмечается, что он может посетить Техас в ближайшие дни.

Среди трагических потерь — владелец детского лагеря Mystic Дик Истленд. По заявлениям сотрудников, он погиб, пытаясь спасти детей от стремительного паводка. Из этого лагеря до сих пор числятся пропавшими 10 девочек и один вожатый.

До этого в Санкт-Петербурге произошло значительное повышение уровня воды, вызванное мощным штормом в Финском заливе. В результате стихии оказались затоплены прибрежные зоны и набережные города.

США
Техас
наводнения
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского» обнаружили на отдыхе у итальянского бара
В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте сообщила о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.