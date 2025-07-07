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07 июля 2025 в 05:51

Число жертв масштабного наводнения в Техасе продолжает расти

ABC News: из-за масштабного наводнения в Техасе погибло около 80 человек

Фото: Chengyue Lao/XinHua/Global Look Press

Число жертв масштабного наводнения в Техасе достигло 78 человек, сообщает ABC News со ссылкой на информацию властей штата. Особенно сильно пострадал округ Керр, где погибли 68 человек, включая 28 детей.

По состоянию на вечер 6 июля в штате числится не менее 41 пропавшего без вести. Президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайного происшествия. Возможно, он посетит Техас в ближайшие дни.

Согласно данным CNN, поступившим от полиции штата, погибшими считаются 82 человека. Спасатели продолжают поиски, а число жертв растет. Среди трагических потерь – владелец детского лагеря Mystic Дик Истленд. По заявлениям сотрудников, он погиб, пытаясь спасти детей от стремительного паводка. Из этого лагеря до сих пор числятся пропавшими 10 девочек и один вожатый.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного наводнения в штате Техас погибло не менее 51 человека. Велись активные поиски 27 несовершеннолетних, пропавших после затопления детского христианского лагеря Mystic, расположенного в округе Керр. Из этого района уже эвакуировано свыше 850 местных жителей.

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