В США сообщили о страшных последствиях наводнения в Техасе Количество погибших из-за наводнения в Техасе превысило 50 человек

В результате масштабного наводнения в штате Техас погибло не менее 51 человека, сообщает CNN. В настоящее время спасательные службы ведут активные поиски 27 несовершеннолетних, пропавших после затопления детского христианского лагеря «Мистик», расположенного в округе Керр. Из этого района уже эвакуировано свыше 850 местных жителей.

Лагерь ужасно разрушен, и я не видел ничего подобного ни при одном стихийном бедствии. Мы не остановимся, пока не найдем всех девушек, которые были в тех домиках, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло значительное повышение уровня воды, вызванное мощным штормом в Финском заливе. В результате стихии оказались затоплены прибрежные зоны и набережные города. В целях безопасности перекрыта дамба, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно прекращено.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заявил, что наводнения в Санкт-Петербурге происходят из-за того, что штормовые волны из Балтийского моря проникают в устье Невы и препятствуют оттоку воды из города. Специалист указал, что причиной служат ветры западного и юго-западного направлений.