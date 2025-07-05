Раскрыта истинная причина наводнений в Санкт-Петербурге

Наводнения в Санкт-Петербурге происходят, когда непогода пригоняет волны из Балтийского моря в устье Невы и блокирует ее сток из города, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, всему виной ветер западного и юго-западного направления, который привел в Северную столицу морские воды.

Естественный сток прекращается, потому что обычно вода идет из русла в Балтийское море, а тут наоборот, ветер противоположный, и он гонит волну с моря. Тогда поднимается очень сильно уровень воды в реке, потому что ей некуда стекать, — поделился Вильфанд.

Синоптик отметил, что до строительства петербургской дамбы во время наводнений Нева оказывалась заперта в городе. Вода, лишенная выхода в Балтийское море, начинала затапливать город.

Ранее синоптик Александр Колесов отмечал, что если в связи с циклонами невская дамба в Санкт-Петербурге будет заперта на длительное время, то есть риск, что в городе начнет стремительно подниматься уровень Невы. По его словам, у этого защитного сооружения достаточно большой запас по уровню воды — до пяти метров.