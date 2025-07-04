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04 июля 2025 в 17:39

Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой

Синоптик Колесов заявил, что Санкт-Петербург затопит при запертой надолго дамбе

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Если в связи с циклонами невская дамба в Санкт-Петербурге будет заперта на длительное время, то есть риск, что в городе начнет стремительно подниматься уровень Невы, заявил «Ридусу» синоптик Александр Колесов. При этом у этого защитного сооружения достаточно большой запас по уровню воды — до пяти метров.

Проблема другая — чтобы циклоны, которые следуют в основном осенью друг за другом, не запирали долго дамбу на длительный промежуток времени, более двух суток. Потому что когда закрыты створки комплексов защитных сооружений, то в городе начинается подъем уровня невской воды, — объяснил Колесов.

Он подчеркнул, что Нева считается очень полноводной рекой. Более чем за двое суток вода поднимается на метр при условии, что створки дамбы закрыты. Таким образом город может затопить себя сам, заключил синоптик.

Александр Колесов ранее заявил, что Санкт-Петербург спасся от затопления благодаря комплексу защитных сооружений. По его словам, поднятая дамба предотвратила возможное наводнение в городе.

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