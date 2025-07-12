Врач раскрыла, в каких случаях кофе не будет вызывать отеки Врач Мизинова: два стакана воды после чашки кофе спасут от отеков

Употребление кофе может не вызывать отечности организма, если соблюдать простое правило: на каждую чашку напитка нужно выпивать два стакана воды, заявила NEWS.ru автор Telegram-канала «Диетология без мифов» врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, употребление соли и продуктов с ее высоким содержанием может привести к отекам, так как они являются главными провокаторами задержки жидкости в организме.

Давайте обсудим стоп-лист продуктов, которых следует избегать, если мы не хотим столкнуться с отечностью, особенно в жаркий период. На первом месте здесь окажется соль и продукты с ее высоким содержанием. Как правило, это продукты промышленного производства — колбасы, мясные изделия и соленая рыба. Кофе является мочегонным напитком. И правило таково: чашку кофе выпили — два объема выпитого напитка нужно обязательно тут же закрыть. Не зря принято при употреблении кофе подавать стакан простой чистой воды, — пояснила Мизинова.

Она отметила, что для избежания отечности, особенно в жаркий период, также стоит ограничить потребление сладких газированных напитков и пакетированных соков. Кроме этого, по словам врача, усилить отеки в жару может алкоголь.

Пакетированные соки, газировки и сладкие напитки также способствуют отечности организма в жаркую погоду. Сюда же можно отнести алкоголь, который усиливает проблему, — резюмировала Мизинова.

Ранее терапевт и ревматолог Галина Слободина заявила, что в жару увеличивается риск инфарктов и инсультов. По ее словам, у людей также могут возникать проблемы с давлением и свертываемостью крови. Она посоветовала для здоровья сердечно-сосудистой системы пить воду без сахара и выбирать легкие продукты.