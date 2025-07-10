Названы продукты, которые нужно есть в жару для заботы о сердце и сосудах

Названы продукты, которые нужно есть в жару для заботы о сердце и сосудах Терапевт Слободина: в жару нужно снизить количество мяса и есть больше овощей

В жару увеличивается риск инфарктов и инсультов, помимо этого, у людей могут возникать проблемы с давлением и свертываемостью крови, рассказала NEWS.ru терапевт, ревматолог Галина Слободина. Она посоветовала для здоровья сердечно-сосудистой системы пить воду без сахара и выбирать легкие продукты.

Ограничить количество соли, потому что будут отеки, будет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И, конечно, меньше мясных продуктов, больше овощей, несладких фруктов, морсов, — сказала она.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева в беседе с NEWS.ru посоветовала снизить количество потребляемого кофе в жару. Эксперт пояснила, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько содержится примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление.

Она уточнила, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, количества кофеина, частоты употребления напитка, соотношения роста и веса человека, а также его метаболизма. По словам кардиолога, кофе не наносит вред сердцу, если не вызывает головокружения и учащения пульса.