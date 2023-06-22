В зоне спецоперации погиб глава избирательной комиссии из Приморья В зоне СВО погиб глава избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Юнусов

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В зоне СВО погиб председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов, сообщили в Telegram-канале избиркома. Мужчина находился на передовой линии в рамках спецоперации с конца 2022 года. В Минобороны России информацию не комментировали.

В зоне специальной военной операции погиб при исполнении воинского долга председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Альберт Юнусов. Преданный своему Отечеству, горячо любящий свою Родину Альберт Гумерович с первых дней объявления частичной мобилизации находился на передовой, проявляя мужество, отвагу и стойкость духа, — говорится в сообщении избиркома Приморского края.

Альберту Юнусову было 45 лет. Он имел за собой опыт службы в внутренних войсках и проработал более 16 лет в избирательной комиссии своего района.

Ранее глава подмосковной Истры Татьяна Витушева сообщила, что ее муж, полковник Владимир Кузнецов, погиб в зоне спецоперации при исполнении воинского долга. Мэр подчеркнула, что ее супруг был истинным патриотом, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине.

Ранее о своем намерении участвовать в специальной военной операции РФ на Украине заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях.