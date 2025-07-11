В Нижнем Тагиле похоронили утонувших в Lexus девушек

В Нижнем Тагиле прошли траурные мероприятия по погибшим 20-летним Анастасии Шамриной и Веронике Сватовой, которые вместе с 19-летним велоспортсменом Александром Сторожевым утонули в автомобиле Lexus, сообщает URA.RU. Церемонии прощания состоялись в ритуальном зале «Реквием».

Вероника Сватова была похоронена на кладбище в микрорайоне Горбуново. В свою очередь Анастасию Шамрину похоронили на Вагонке.

Трагический инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля. По предварительной информации следствия, молодые люди планировали снять на видео экстремальные трюки за рулем. Сторожев, управляя автомобилем, на большой скорости попытался выполнить прыжок на повороте, но потерял контроль над машиной, что привело к падению в водоем. Спасателям удалось поднять тела погибших и автомобиль только на следующий день.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно предоставить отчет о ходе расследования смертельного ДТП в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате аварии погибли пять молодых девушек — жительниц Крыма, еще один человек получил повреждения различной степени тяжести. Доклад о выявленных в ходе следствия обстоятельствах происшествия будет представлен руководителем ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым.