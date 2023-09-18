ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При атаках ВСУ ранение получил мирный житель в Кировском районе Донецка.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка, — сказано в сообщении.

Кроме этого, повреждения получили семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры Донецка. Всего украинская армия выпустила 166 боеприпасов.

Ранее глава администрации муниципалитета Белгородской области Владимир Жданов сообщил, что ВСУ выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия за пределами жилой зоны города Шебекино. Других прилетов снарядов на территорию Шебекино зафиксировано не было.

Ранее 17 сентября под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома: там выбиты окна и посечены заборы.