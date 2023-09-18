Композитный дрон-камикадзе ВС РФ испытают в зоне спецоперации

Фото: Минобороны России

Новый российский дрон-камикадзе «БАС-80» испытают в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Беспилотник собран из композитных материалов и имеет складные крылья.

Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации, — рассказал Дудоров.

По его словам, за счет композитных материалов дрон получился легким и компактным. Складные крылья позволяют помещать дрон в тубус, который переносится оператором. Испытания дрона камикадзе проходят успешно, отметил эксперт.

Недавно российский спецназ «Осман» уничтожил с помощью беспилотника минометный расчет ВСУ у Работино на Запорожском направлении. В тот же день российские военные ликвидировали пехоту украинской армии и американскую боевую машину пехоты Bradley.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.