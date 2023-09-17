ПВО отразила ракетный удар украинских войск в Запорожской области

Фото: Минобороны России

Российская система противовоздушной обороны отразила ракетный удар украинских войск в городе Токмак Запорожской области, сообщили в региональной администрации, передает РИА Новости. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Данные о разрушениях уточняются.

В 21:15 мск боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ, — говорится в заявлении.

До этого стало известно об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.

Кроме того, пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщала, что за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 35 раз. В результате атак со стороны украинской армии ранения различной степени тяжести получил житель Петровского района Донецка.