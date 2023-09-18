Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Первый сигнал прозвучал в 04:31 по местному времени (совпадает с московским временем), после чего угроза распространилась на всю территорию страны.

Как уточняет «Украинская правда», для атаки с аэродрома в Оленегорске были подняты в воздух до семи бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, группа ракет движется с востока в юго-западном направлении. Однако их курс может меняться, уточнили в издании. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.

До этого несколько взрывов прогремело в Харькове. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.