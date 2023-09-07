СМИ сообщили о взрывах под Одессой «Зеркало недели»: в городе Килия Одесской области прогремели несколько взрывов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По его информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Килия, Одесская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах, — говорится в сообщении.

Также, согласно информации онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области 7 сентября с 00:28 объявлена воздушная тревога.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. До этого сообщалось, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины.

Также сообщалось о том, что сообщалось о том, что 6 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины.