Серия взрывов прогремела в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прогремело в Харькове, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Местные власти информацию не комментировали.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Подробной информации о произошедшем не поступало.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов. Их было пять, в то время как очевидцы сообщили о минимум четырех взрывах. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Согласно данным ресурса по оповещению населения Украины, тревога объявлялась также в Киеве и шести регионах страны.

До этого украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.